تعيين ناطق رسمي.. شركة تسيير منشآت مطار الجزائر تنفي

افادت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر إنها تتعرض لحملة شرسة تم شنها بمواقع التواصل الاجتماعي ضدها من داخل وخارج الشركة”.

ونفت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، تعيين ناطق رسمي باسمها. بعد تداول أنباء في الساعات الأخيرة عن تعيين إحدى الصحفيات ناطقا رسميا بإسم الشركة. وأشارت إلى أنها “ليست بحاجة لناطق رسمي”.

وأعلنت الشركة “احتفاظها بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص متورط في حملة التشهير هذه وفقًا لقوانين الجمهورية الجزائرية.