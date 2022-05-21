تعيين ناطق رسمي لوزارة الفلاحة

أعلنت وزارة الفلاحة، والتنمية الريفية، عن تكليف مسعود بن دريدي مدير التنمية الفلاحية بالمناطق الجافة بمهام الناطق الرسمي باسم القطاع. كما أشارت الوزارة في بيان لها، أن القرار جاء لحرصها على تنوير الرأي العام من خلال إيصال معلومات مؤكدة وأرقام دقيقة.

في حين، أضاف بيان وزارة الفلاحة، أن الإجراء يندرج في إطار الأهمية الكبرى التي يوليها القطاع. كما يهدف الإجراء إلى تقديم للمواطنين وأسرة الإعلام كل المستجدات التي تخص القطاع بصفة منتظمة.