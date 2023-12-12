تعيين نسيمة أرحاب أمينة عامة للأمانة الدائمة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة

قامت الأمانة الدائمة للمؤتمر بتزكية الجزائرية نسيمة أرحاب، بالأغلبية لمنصب الأمينة العامة لأمانة المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، وهذا بحضور 32 دولة ممُثلة في الاجتماع، وهذا في أعقاب انعقاد الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، المنظم في الجزائر ما بين 5 و7 ديسمبر 2023.

وتشتغل نسيمة أرحاب منصب الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

حيث سيكون من مهام الأمانة العامة الدائمة هو السهر على متابعة وتنفيذ مخرجات المجلس الوزاري الإفريقي المُجتمع بالجزائر. الذي شارك فيه الوزراء الأفارقة المكلفون بالشركات الناشئة والابتكار، بما في ذلك مفوضية الإتحاد الإفريقي للتعليم والعلوم. والتكنولوجيا والابتكار وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة، وعن المجتمع المدني والقطاع الخاص في إفريقيا.

كما ستسعى الأمانة العامة للمؤتمر لتكثيف العمل البيني من خلال تفعيل دور اللجان الموضوعاتية المُستحدثة في الأمانة. على غرار لجنة خاصة بالتأسيس لحاضنات تُعنى بـ Soft Landing (الاستقرار الناعم للمؤسسات الناشئة). ولجنة لمتابعة إنشاء صندوق الصناديق الإفريقي للمؤسسات الناشئة، ولجنة لمتابعة السياسات المتعلقة بالاحتفاظ بالشركات الناشئة والمواهب وتنقلها داخل القارة الإفريقية؛ بالإضافة إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والميزانية.

وجدير بالذكر، فلقد تمت المصادقة على إعلان الجزائر الوزاري الثاني لتنمية للمؤسسات الناشئة في إفريقيا والذي يًشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية في دعم الشركات الناشئة الأفريقية، فضلاً عن اعتماد مشروع ميثاق افريقي حول قضية “هجرة الأدمغة”، بمبادرات تشمل تسهيل حركة الشركات الناشئة وتحفيز الاستثمار في الكفاءات والبحث والتطوير.

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