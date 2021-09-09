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تعيين نسيم رسيم غالم مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية

بقلم نادية بن طاهر
تعيين نسيم رسيم غالم مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية
نسيم رسيم غالي المدير العام الجديد للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية
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تم اليوم الخميس، تعيين نسيم رسيم غالم، مديرا عاما جديدا للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بعد انعقاد الجمعية العامة العادية للمؤسسة، في دورة استثنائية.

كما تم إنتخاب، زاير حسين رئيسا لمجلس الإدارة لذات المؤسسة، حسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.

هذا وقد تم انهاء مهام حافظ سفيان على رأس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بعد عدم تحقيق الأهداف المسطرة، حسب ذات البيان.

وغالم من مواليد 1985 بتلمسان، وهو متحصل على شهادة مهندس معماري، شغل منصب مدير مشروع بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطيره “عدل” كما شغل منصب مدير جهوي لذات الوكالة.

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