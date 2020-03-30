تعيين نواب الرئيس المدير العام لسوناطراك الجدد

تم اليوم تعيين ثمن نواب للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك

حيث تم تعيين محمد سليماني نائب رئيس مكلف بنشاط الاستكشاف الانتاج خلفا ل جاويد بن شريف الذي شغل المنصب بالنيابة، كما تعيين محمد سليماني نائبا للرئيس المدير العام وهو الذي كان مديرا للإنتاج بالشركة.

وفي نفس السياق تم تعيين فتيحة نفاح نائب للرئيس مكلفة بالتسويق وتعيين جيلالي عبودة نائب رئيس مكلف بالمالية

كما تم تعيين زرداني رشيد نائب رئيس مكلف بالاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد تعيين نصر الدين فتوحي نائب للرئيس مكلف بالتمييع وأنشطة الفصل.

بالموازاة مع ذلك تم تعيين أمين ملايكة نائب للرئيس مكلف بنقل المحروقات عبر الأنابيب وتعيين بعطوش بوطوبة نائب للرئيس مكلف بالتكرير والبيتروكيمياء تعيين كذلك فتحي عرابي نائب للرئيس مكلف بالاعمال والتطوير والتسويق.