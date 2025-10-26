تعيين نور الدين داودي على رأس مجمع سوناطراك

كشف وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب عن تعيين نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك.

وتم تعيين داودي نور الدين خلفا لرشيد حشيشي الذي أُنهيت مهامه.

وأضاف عرقاب في كلمة له، على هامش الإشراف على مراسم تسليم واستلام المهام، أنه “نعول على المرحلة الجديدة لتكون مرحلة إقلاع مؤسسي وابتكار تقني يمكن للمجمع من تعزيز قدراته الإنتاجية والمالية والانخراط في التحول الطاقوي العالمي.

وأشار عرقاب، إلى أن الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك نور الدين داودي يعد من قامات القطاع الطاقوية الجزائرية. يجمع مساره المهني خبرة تزيد عن 35 عاما من الاستثناء. منها 32 عاما في مجال الاستكشاف النفطي، بالاضافة إلى عمله كإطار سامٍ في الدولة، وترأس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”. كما أن خبرته لا تقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل الاستراتيجة. والمشاريع المعقدة والتفاوض على الشراكات مع كبريات الشركات الدولية والتوجيه نحو التحول الرقمي في القطاع لتحقيق الريادة المعمولة.

ودعا عرقاب نور الدين داودي إلى ضرورة تحمّل كامل المسؤولية على رأس مؤسسة تمثل رمز وطني استراتيجي. مُشيرا إلى أن الخبرة ستتيح لنا تحقيق المزيد من النجاحات وتكريس ريادة الجزائر في المشهد الطاقوي الإقليمي والعالمي.

