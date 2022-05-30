تعيين واليين جديدين لخنشلة وتندوف

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الإثنين، عن تعيين يوسف محيوت بصفته واليا لخنشلة، وكذا تعيين محمد مخبي واليا لتندوف.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أنه وبعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم اليوم الإثنين، تعيين كل من يوسف محيوت بصفته واليا لولاية خنشلة، ومحمد مخبي بصفته واليا لولاية تندوف.

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