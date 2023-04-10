تم اليوم الإثنين، تعيين وسيم قويدري رئيسا مديرا عاما لمجمع صيدال خلفا لفطوم أقاسم.

وتم اتخاذ القرار أثناء الجمعية العامة الغير عادية التي عقدت في مقر وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني.

وقد قال وزير الصناعة الصيدلانية في تصريح سابق له إنه قد أعطى تعليمات لمجمع صيدال سابقا. غير أنها لم تطبق على أرض الواقع. ولم يطرأ أي جديد في المؤسسة.

وأضاف أنه سيتخذ كافة الإجراءات العقابية خاصة بعدما تم منحهم مهلة قبل 6 أشهر، غير أنهم لم يأخذو التعليمات بعين الإعتبار.