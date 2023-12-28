عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ولاة منتدبين جدد على راس ولايات منتدية الجديدة.

تعيين ولاة منتدبين جدد

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية وقع الرئيس تبون على مرسوم رئاسي يتضمن ترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة جديدة.

ويتعلق الامر بكل من:

ترقية دائرة أفلو بولاية الأغواط إلى ولاية منتدبة.

ترقية دائرتي عين وسارة ومسعد بولاية الجلفة إلى ولايتين منتدبتين.

ترقية دائرة بريكة بولاية باتنة إلى ولاية منتدبة.

ترقية دائرة قصر الشلالة بولاية تيارت إلى ولاية منتدبة.

ترقية دائرة لبيض سيدي الشيخ بولاية البيض إلى ولاية منتدبة.

ترقية دائرة بوسعادة بولاية المسيلة إلى ولاية منتدبة.

هذا وعيّن رئيس الجمهورية ولاة منتدبين جدد على رأس الولايات المنتدبة الجديدة الـ 7 التي رقاها الرئيس تبون.

وجاء القائمة الإسمية كمايلي:

تعيين بن مراح يونس واليا منتدبا لأفلو بالأغواط.

تعيين بو الذهب السعيد واليا منتدبا لبريكة بباتنة.

تعيين داودي توفيق واليا منتدبا لقصر الشلالة بتيارت.

تعيين علواش بوعلام واليا منتدبا لعين وسارة بالجلفة.

تعيين داودي عادل واليا منتدبا لمسعد بالجلفة.

تعيين مودن عبد ربي واليا منتدبا للبيض سيدي الشيخ بالبيض.

تعيين بن أحمد رياض واليا منتدبا لبوسعادة بالمسيلة.