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تعيين ياسين شروق مديرا عاما لمؤسسة التسيير السياحي ببسكرة

بقلم حيدر فطومة
تعيين ياسين شروق مديرا عاما لمؤسسة التسيير السياحي ببسكرة
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تقرر مطلع الأسبوع الجاري تعيين ياسين شروق مديرا عام لمؤسسة التسيير السياحي ببسكرة وتضم المؤسسة سلسلة من الفنادق العمومية.

وتضم مؤسسة التسيير السياحي ببسكرة كل من فندق الزيبان، فندق النخيل، الفندق الكبير، حمام الصالحين في بسكرة. بالإضافة إلى فندق اللوس ، فندق سوف في واد سوف. فندق القلعة بمسيلة و فندق الواحات بتقورت.

وشغل ياسين شروق في وقت سابق منصب مديرا عاما لفندق مازافران بزرالدة. كما أشرف على تنظيم عملية الحجر الصحي لأفراد الجالية الجزائريين والمسافرين القادمين من الخارج على مستوى فندق مزافران. قبل أن يتم تحويل الفندق لمستشفى فندقي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

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رابط دائم : https://nhar.tv/wi16C
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