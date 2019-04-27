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تعيين يوسف عشوي مديرا للتشريفات برئاسة الجمهورية

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تعيين يوسف عشوي مديرا للتشريفات برئاسة الجمهورية
بقلم سميرة.ل

عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،  يوسف عشوي مديرا للتشريفات برئاسة الجمهورية.


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