تعيين 1500 مساعد عسكري في الجهات العسكرية القضائية

صدر في الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2021-2022.

وبموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 نوفمبر 2021، تم تعيين 1543 مساعدا عسكريا لدى الجهات القضائية العسكرية.

كما تم التوقيع على قرار وزاري مشترك يتضمن تعيين بعنوان الإضافة لمساعدين عسكرييين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2021-2022.

وتم بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 نوفمبر 2021، تعيين فاطمة بدواني واسماعيل صديقي وحاج بوسلجة، بعنوان الإضافة بصفة مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2021-2022.