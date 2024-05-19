تعيين 3 سفراء جُدد للجزائر بهذه الدول

وافقت حكومة بوروندي على تعيين صباح فضل، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجزائر لدى جمهورية بوروندي.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد: “وافقت حكومة بوروندي. على تعيين صباح فضل، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بوروندي”.

كما وافقت الحكومة السويسرية على تعيين محمد الأمين العباس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كونفدرالية سويسرا.

فيما وافقت حكومة بيرو على تعيين نوال ستوتي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بيرو.