تعيين 4 سفراء جدد للجزائر وقنصل عام 

وقع رئيس الجهورية مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجزائر بعدد من الدول.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 78 تعيين 4 سفراء جدد وقنصل عام .

ويتعلق الأمر بتعيين محمد الأمين العباس، سفيرًا لدى سويسرا، وحسين مزود، سفيرًا لدى نيجيريا، وكذا عبد المالك تيغر غار الذي تم تعيينه سفيرًا لدى بوتسوانا، ومحمد سفيان براح، سفيرًا لدى مصر.

كما تم تعيين فاروق رماش، قنصلاً عامًا للجزائر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.