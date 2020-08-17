تعيين 47 قاضيا في الوظائف النوعية بمحاكم العاصمة وتيبازة

إجتمع المجلس الأعلى للقضاء اليوم الإثنين، برئاسة وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بتفويض من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للمجلس، وبعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة، شرع الأعضاء في الدراسة والمداولة وصادقوا على ما يلي:

المصادقة على تعيين قضاة في الوظائف القضائية النوعية بمحاكم مجلس قضاء الجزائر ومحمكة الشراقة التابعة لمجلس قضاء تيبازة، طبقا لأحكام المادة 50 من القانون العضوي رقم 04-11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، شملت 47 قاضيا.

وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.

وفي الأخير قرر المجلس الأعلى للقاضة الابقاء على الدورة مفتوحة.