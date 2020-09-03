أعلنت المديرية العامة للجمارك، اليوم الخميس في بيان لها، عن مواصلة الحركة الدورية الجزئية لإطارات الجمارك الجزائرية التي أقرتها.

حيث تم خلال هذه الحركة تعيين 6 رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك و14 رئيس مصلحة جهوية للرقابة اللاحقة عبر القطر الوطني.

ومست الحركة الجزئية مفتشيات أقسام الجمارك لإقليم اختصاص ولايات بشار وغرداية ومستغانم و تيبازة وأم البواقي وعنابة، حسب البيان.

كما مست هذه الحركة الدورية المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة ذات الاختصاص الإقليمي الجهوي بالأغواط وورقلة وإليزي وتمنراست وبشار ووهران والشلف والبليدة والجزائر خارجي والجزائر ميناء وسطيف وقسنطينة وتبسة وعنابة عبر التراب الوطني.

وحسب نفس البيان، هذه الحركة الدورية تأتي لتجسد الدور الاستراتيجي لمصالح الجمارك في الميدان وتعزيز دورها الرقابي في مجابهة ومحاربة كل أشكال الغش والتهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود والرفع من جاهزية مصالح الجمارك الجزائرية وحماية للاقتصاد الوطني والمواطن و حفاظا على مصالح الخزينة العمومية.

كما تكرس هذه الحركة الجزئية لمقاربة الجديدة لتسيير الموارد البشرية المبنية على الكفاءة و الالتزام بهدف ترقية و عصرنة الخدمة العمومية الجمركية و الأداء الجمركي، حسب البيان.