تعيين 6 مدراء للوكالات المحلية لصندوق التقاعد بالولايات الجنوبية المستحدثة

قام عبدلي جعفر المكلف بتسيير شؤون الصندوق الوطني للتقاعد، أمس الخميس، على تسليـم مقررات تعيين ستة مدراء للوكالات المحلية الجديدة للولايات الجنوبية المستحدثة.

وحسب بيان للصندوق الوطني للتقاعد، فقد تم تعيين بوفارس علاوي محمد مديرا للوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد بولاية تيميمون، كما تم تعيين بلهوشات هشام كمدير للوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد بولاية بني عباس. بالإضافة كذلك إلى تعيين مبروك سامي مدير الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد بولاية عين صالح.

وأضاف البيان، أنه تم تعيين كوردالي محمد، مدير الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد بولاية عين قزام. وكذا تعيين بوزيد محمد الصادق مديرا الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد بولايـة المغير. كما تم تعيين طبال جمال مدير الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد بولاية أولاد جلال.

من جهته أكد عبدلي جعفر في كلمته بمناسبة مراسم التعيين التي جرت بمقر المديرية العامة. على ضرورة التكفل بالمتقاعدين من خلال تقديم خدمة عمومية راقية وأنسنة العلاقة مع مرتفقي الصندوق.

كما يأتي هذا الإجراء إستكمالا لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 21_117، المحدد لأسماء مقرات الولايات العشر الجنوبية المستحدثة. بعد ان قام الصندوق الوطني للتقاعد بتوفير كافة الظروف من مقرات و تجهيزات مادية وبشرية خلال السنة الماضية. على أن يباشر المدراء مهامهم خلال الأيام القادمة، بعد تنصيبهم على مستوى ولايات عملهم. مضيفا أنه ستستكمل في وقت لاحق الولايات الأربعة المتبقية.

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