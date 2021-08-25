تعيين 6 ولاة منتدبين جدد بالعاصمة

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عدد من الولاة المنتدبين لولاية الجزائر في إطار حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين. وحسب مصالح رئاسة الجمهورية الحركة جاءت طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

وحسب ذات المصالح فإن الحركة شملت كل السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:

عبد الوهاب برتيمة، واليا منتدبا للدرارية بولاية الجزائر.

محفوظ بوزرطيط، واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر.

عبد العزيز دليبة، واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر.

يوسف بقريش، واليا منتدبا لحسين داي بولاية الجزائر.

أنيس بن داود، واليا منتدبا لسيدي عبدالله بولاية الجزائر.

رضوان خليفة، واليا منتدبا لباب الوادي بولاية الجزائر.

وكان رئيس الجمهورية قد انهى مهام 6 ولاة وهم:

إنهاء مهام محمود جامع والي تيزي وزو

إنهاء مهام عبد القادر بن سعيد والي سكيكدة

إنهاء مهام أحمد عبد الحفيظ ساسي والي قسنطينة

إنهاء مهام كمال توشن والي البيض

إنهاء مهام إيدير مدباب والي النعامة

إنهاء مهام مهدي بوشارب والي إن قزام

كما عيّن رئيس الجمهورية الولاة الاتية اسماؤهم:

تعيين كمال الدين كربوش واليا لبجاية

تعيين محمد السعيد بن قامو واليا لبشار

تعيين جيلالي دومي واليا لتيزي وزو

تعيين عمار علي بن ساعد واليا للجلفة

تعيين عبد العزيز جوادي واليا لسعيدة

تعيين حورية مداحي واليا لسكيكدة

تعيين لبيبة ويناز واليا لولاية قالمة

تعيين مسعود جاري واليا لقسنطينة

تعيين سعيد سعيود واليا لوهران

تعيين فريد محمدي واليا للبيض

تعيين أحمد معبد واليا لتيبازة

تعيين الدراجي بوزيان واليا للنعامة

تعيين فيصل عمروش واليا لإن قزام