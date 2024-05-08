تعيين رؤساء دوائر جدد بهذه الولايات 

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مروسومين رئاسيين يتضمان إنهام مهام وتعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات.

وتضمن العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية رقم 31 صدورمرسوم رئاسي يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات

ويموجب ذات المرسوم يعين السيدة والسادة الاتية أسمائهم رؤساء دوائر في الولايات الأتية:

ولاية باتنة

منير سعيدي ..دائرة مروانة.

ولاية تيزي وزو

محمد مساهل ..دائرة ذراع بن خدة.

ولاية سكيكدة

صديق بن جارو .. دائرة سكيكدة.

عادل حمبلي .. دائرة الحروش.

ولاية مستغانم

عبد الكريم مختارخروبي .. دائرة عين نويسي.

ولاية المسيلة

محمد سوداك .. دائرة جبل مسعد.

ولاية الطارف

مونة ياحمدي .. دائرة القالة.

كما جاء في ذات العدد إنهاء مهام السيدة والسادة الاتية أسمائهم بصفتهم رؤساء دوائرفي الولايات:

ولاية باتنة

منير سعيدي ..دائرة تازولت.

ولاية تبسة

مونة ياحمدي .. دائرة نقرين.

ولاية الجلفة

لعريبي دغة.. دائرة عين الإبل.

ولاية سكيكدة

صديق بن جارو.. دائرة الحروش.

ولاية المسيلة

محمد مساهل .. دائرة جبل مسعد.

ولاية ميلة

عادل حمبلي .. دائرة الرواشد.

وتضمن العدد 31 إنهاء مهام السادة الاتية أسمائهم بصفتهم رؤساء دوائرفي الولايات الآتية لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية

ولاية الأغواط

عبد الحليم بن براهيم .. دائرة أفلو.

ولاية سيدي بلعباس

العرابي مويسى دائرة عين البرد.

ولاية المدية

محمد بن صديق ..دائرة الشهبونية.