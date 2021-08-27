تعيين الروسي ألكسندر إيفانكو مبعوثا خاصا إلى الصحراء الغربية

عيّن الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرش اليوم الروسي ألكسندر إيفانكو، مبعوثا خاصا له في الصحراء الغربية ورئيسًا لبعثة “مينورسو”. وتم الإعلان عن قرار التعيين خلال ندوة صحافية عقده بإسم الامين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

ووأضاف دوجاريك انه سيخلف “إيفانكو” الكندي كولين ستيوارت الذي تولى المنصب منذ أواخر سنة 2017. كما شغل منصب رئيس أركان بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية منذ عام 2009.

بالإضافة إلى مدير الإعلام لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو ما بين سنة 2006-2009. وكذا المتحدث باسم الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك 1994-1998″.

الروسي ألكسندر إيفانكو متحصل على شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف في الصحافة من جامعة موسكو الحكومية. ويتحدث الروسية والإنجليزية بطلاقة يضيف المتحدث بإسم الامين العام للأمم المتحدة . وبدأ مشواره المهني في مجال الصحافة ليعمل مراسل لإحدى الصحف الروسية في أفغانستان وأمريكا.