أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين أحمد سليماني مديرا عاما لديوان الحج والعمرة.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 93 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثـاني عـام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021،يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة.

وبموجب هذا المرسوم يعين أحمد سليماني مديرا عاما لديوان الحج والعمرة. وشغل أحمد سليماني منصب مكلف الدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية.