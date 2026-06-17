تعيين اللواء حميد فكان رئيساً لدائرة الاستعمال والتحضير

أشرف الفريق أوّل السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على مراسم تنصيب رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، نصب رسميا الفريق أول السعيد شنڨريحة باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، اللواء حميد فكان، رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. وهذا خلفا للواء بلقاسم حسنات.

وبهذه المناسبة، أسدى الفريق أول شنڨريحة، جملة من التعليمات والتوجيهات، تصب في مجملها على ضرورة السعي باستمرار لإجراء التحسينات والتكييفات اللازمة والصحيحة لما تم إنجازه لتتوافق مع التحديات الأمنية المستجدة.

وقال الفريق أول خلال مراسم التنصيب “أود التأكيد لكم بهذه المناسبة أن التطور المذهل الذي تشهده ساحات المعركة الحديثة يفرض علينا بذل المزيد من الجهود المتفانية، لا سيما فيما تعلق بتدعيم الجهد الإعدادي والتحضيري والتكويني، وترقية المستوى القتالي للأفراد والوحدات، والرفع من جاهزية قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

وفي هذا الصدد بالذات، يتعين عليكم الحرص الشديد على أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا، بالطريقة المثلى والمتكيفة باستمرار مع منظومات الأسلحة الحديثة الموجودة في الحوزة ومع تعقد التحديات والرهانات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، حتى تبقى قواتنا الباسلة مالكة على الدوام لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه وفي كل الظروف”.