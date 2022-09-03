تعيين اللواء مهنى جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة اليوم على التنصيب الرسمي للواء مهنى جبار، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي. خلفا للواء عبد الغني راشدي الذي أنهيت مهامه من على رأس هذا الجهاز.

وبالمناسبة ألقى الفريق أول السعيد شنڨريحة كلمة جاء في مضمونها انه بإسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 01 سبتمبر 2022، أنصب رسميا اللواء جبار مهنى، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي.

وأضاف الفريق أول شنڨريحة أنه وعليه، فإني آمركم جميعا، بالعمل تحت سلطته، وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا

وعقب عملية التنصيب أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.