تعيين كمال رزيق وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات

عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، كمال رزيق، وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وحسب بيانٍ لمصالح رئاسة الجمهورية، جاء تعيين كمال رزيق خلفاً لـ بوخاري محمد الذي تم تعيينه في مهام أخرى.

كما أنهى رئيس الجمهورية مهام ربيعة خرفي، رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعيّن خلفًا لها محمد بوخاري.

وشغل كمال رزيق منصب وزير التجارة في حكومة عبد العزيز جراد، منذ 2 جانفي 2020 خلفا لسعيد جلاب. حتى 16 مارس 2023.

وهو من مواليد 18 أكتوبر 1964 بمدينة بوفاريك بولاية البليدة، متحصل على عدة شهادات منها:

شهادة الدراسات العليا في المالية، تخصص جباية، من المعهد الوطني للمالية القليعة - الجزائر (1993).

شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، من جامعة الجزائر 3 (1996).

شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، من جامعة الجزائر 3 (2001).

وشهادة محافظ الحسابات وخبير حسابات نهائي (2002).

وتقلد، كمال رزيق، عدة مناصب منها: عميد سابق لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير (1999-2004). وأستاذ التعليم العالي بجامعة البليدة الجزائر منذ 2009.

كما شغل منصب مفتش رئيس للضرائب (1986-1997).