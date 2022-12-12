تغريدة مثيرة للجدل لإيلون ماسك ضد الدكتور أنتوني فوسي

تسبب مالك تويتر، إيلون ماسك، مرة أخرى في إثارة الجدل يوم أمس الأحد من خلال مهاجمته بشدة على Twitter. مستشار البيت الأبيض المنتهية ولايته بشأن جائحة Covid-19، الدكتور أنتوني فوسي.

وكتب رئيس تويتر “يجب مقاضاة Fauci” ، في إشارة إلى الحملة اليمينية لمقاضاة الدكتور Fauci. على جرائم مزعومة تتعلق بتورطه في الاستجابة للوباء.

وسرعان ما انتشرت هذه التغريدة بسرعة ، حيث تلقت أكثر من 800 ألف إعجاب في حوالي 11 ساعة. ولكنها أثارت انتقادات أيضًا.

ودعا اختصاصي اللقاحات والمؤلف بيتر هوتز إيلون ماسك إلى حذف التغريدة. “200.000 أمريكي فقدوا حياتهم دون داعٍ لكوفيد ، بسبب هذا النوع من الخطاب المضاد للعلم والمعلومات المضللة”. كما أعرب عن أسفه.

وأشادت السناتور الديموقراطية آمي كلوبوشار بالطريقة التي أدار بها الدكتور فوسي أمريكا خلال الأزمة”.

وعلق إيلون ماسك: “هل يمكنك ترك هذا الرجل وحده ، في سعيك اللامتناهي على ما يبدو لجذب الانتباه؟ »