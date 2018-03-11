تغريم دبلوماسي جزائري بـ200 ألف دولار بعد إهانته لموظفين بالبرازيل

كان يجبرهم على العمل بمنزله ويحرمهم من الأكل والشرب

أمرت محكمة برازيلية بتغريم دبلوماسي من أصول جزائرية بدفع مبلغ 200 ألف دولار تعويضا لتسببه في أضرار معنوية لموظف سابق بمقر البعثة الدبلوماسية لجامعة الدول العربية في البرازيل.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن عددا من النساء العاملات بمقر البعثة الدبلوماسية لجامعة الدول العربية وقعن ضحية إهانة على مستويات مختلفة والتمييز بين الجنسين، حسب شريط فيديو نشرته وسائل إعلام يظهر سفير جامعة الدول العربية وهو يقوم بالصراخ على خادمة ويقوم بتعنيفها بطريقة مهينة.

ووفقاً للشكوى، فقد أجبر الدبلوماسي من أصل جزائري الخدم على العمل في منزله ومنعهم من الأكل أو الشرب خلال ساعات العمل، بالإضافة إلى معاملة الموظفين بطريقة مهينة.

وأثبتت الشهادات الطبية المرفقة بملف الشكوى، أنه في نهاية سنة 2015 أصيب الموظف بنوبة من القلق والعزلة الاجتماعية والأرق والصداع وألم عضلي والبكاء المستمر نتيجة المعاملة المهينة التي كان يتلقّاها.