تغريم رئيس جمعية خيرية بعد سبه إمام مسجد بشراقة

أصدرت محكمة الجنح بشراڨة حكما يقضي بتغريم رئيس جمعية خيرية “س.ر” واعضائها كل من “م.ق”,”ر.ت” بغرامة مالية بقيمة20 الف دج.

وذلك بعد شكوى رفعها ضدهم إمام مسجد بشراقة “م.م.ف” يتهمهم بسبه امام مرأى و مسمع جميع المصلين و تهجم عليه اثناء إلقائه درس ديني في محراب المسجد. وان تلك العبارات مست بسمعته وشرفه ،هذا وبعد مثول المتهمين امام هيئة المحكمة وجهت لهم جنحة السب

حيث أنكرو التهم المنسوبة اليهم وصرحو ان الضحية هو من تهجم عليهم ودخلوا معه في مناوشات كلامية. بسبب عمال المتواجدين في ذلك المسجد الذي كان في طور الانجاز ،وبسبب تلك المناوشات وتيرة المشروع تعطلت مؤكدين. أنه السبب الحقيقي للنزاع

في حين إلتمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 6 اشهر حبس نافذ ،وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره.مع الزام المتهمين بان يدفعوا للضحية الطرف المدني تعويض قدره 100 الف دج بالتضامن فيما بينهم .