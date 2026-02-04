تغريم شاب بـ5 ملايين سنتيم بعد ضبط بندقية صيد وخراطيش بسيارته ببابا احسن

قضت محكمة الشراقة بتغريم شاب في العقد الثالث من العمر يدعى” ر.م.ر” ب 5 ملايين سنتيم عن تهمة حيازة ذخيرة حربية من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وذلك على إثر ضبط بسيارته بندقية صيد و3 خراطيش خلال تفتيش روتيني بحاجز أمني ببابا احسن بالعاصمة.

وجاء توقيف المتهم ” ر.م.ر” خلال مراقبة روتينية لمصالح الشرطة بحاجز أمني باقليم مدينة بابا احسن بالعاصمة اين تم توقيف سيارة من نوع ” كيا” واخضاع سائقها لمراقبة الوثائق بالإضافة إلى تفتيش المركبة التي أسفرت عن حجز بندقية صيد و ثلاث خراطيش مخبأة بصندوق السيارة، وعليه تم تحويل المعني على مركز الشرطة بعدما عجز عن تقديم رخصة لحيازة السلاح الناري و الذخيرة، ومتابعته بموجب قانون العتاد الحربي، الأسلحة والاخيرة.

وخلال محاكمته أكد الشاب أن البندقية التي ضبطت بحوزته لم تكن ملكه وانه بتاريخ الوقائع كان عائدا من عرس صديقه، وان البندقية استعملت في الاحتفالات لكن لم يكن يعلم بوضعها بسيارته وانه تفاجأ لدى العثور عليها من قبل رجال الشرطة بالحاجز الأمني.

دفاعه من جهته نوّه إلى ان نوعية البندقية و الخراطيش التي عثر عليها بحوزة موكله لا تدخل ضمن الأسلحة المصنفة ضمن الصنف الخامس وغير مدرجة ضمن الأسلحة والدخيرة الحربية، كون استعمالها محصور على الاعراس و يتم تعبئتها لدى استعمالها، وأضاف ان الملف كان لابد أن يضم خبرة تحدد نوعية البندقية لتصنيفها و طالب بافادته بالبراءة أصلا و البراءة لفائدة الشك احتياطيا.