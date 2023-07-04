تغريم نيمار بـ3 ملايين أورو لسبب غريب!

كشفت وسائل إعلامية أوروبية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض نجم باريس سان جيرمان والدولي البرازيلي، نيمار داسيلفا، لغرامة مالية قدرها 3 ملايين أورو.

وحسب ماورد في موقع “قووت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الثلاثاء، فقد جرى تسليط غرامة 3 ملايين أورو بحق نيمار داسيلفا، بسبب مخالفات بيئية، جراء بنائه بحيرة إصطناعية، في منزله الكائن بماناغريتا على بعد 130 كلم من ريو دي جانيرو بالبرازيل.

كما أوضح المصدر، أن بلدية ماناغريتا، هي من سلط العقوبة في حق نيمار، بعد أن أبلغته عن جملة من التجاوزات التي إرتكبها اللاعب البرازيلي نيمار.

والتي أبرزها جاءت جمع وتحويل مياه نهر و إزالة أرض وغطاء نباتي بدون ترخيص، القيام بأشغال في منطقة بيئية.