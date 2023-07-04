تغريم نيمار بـ3 ملايين أورو لسبب غريب!
كشفت وسائل إعلامية أوروبية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض نجم باريس سان جيرمان والدولي البرازيلي، نيمار داسيلفا، لغرامة مالية قدرها 3 ملايين أورو.
وحسب ماورد في موقع “قووت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الثلاثاء، فقد جرى تسليط غرامة 3 ملايين أورو بحق نيمار داسيلفا، بسبب مخالفات بيئية، جراء بنائه بحيرة إصطناعية، في منزله الكائن بماناغريتا على بعد 130 كلم من ريو دي جانيرو بالبرازيل.
كما أوضح المصدر، أن بلدية ماناغريتا، هي من سلط العقوبة في حق نيمار، بعد أن أبلغته عن جملة من التجاوزات التي إرتكبها اللاعب البرازيلي نيمار.
والتي أبرزها جاءت جمع وتحويل مياه نهر و إزالة أرض وغطاء نباتي بدون ترخيص، القيام بأشغال في منطقة بيئية.
🚨 Neymar a été 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗻𝗲́ 𝗮̀ 𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝟯 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱’𝗲𝘂𝗿𝗼𝘀 pour avoir construit un lac artificiel dans sa propriété sans autorisation ! 💰🧑🏻⚖️
Le lac constituerait un 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗮𝗷𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹’𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 selon la… pic.twitter.com/RIJC0oQOgS
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 4, 2023