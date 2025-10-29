تغريم وحيدة قروج بـ5 ملايين سنتيم 

قضت محكمة الشراقة اليوم الاربعاء، بتغريم ملكة جمال الجزائر السابقة وعارضة الازياء المدعوة “وحيدة قروج” بـ50 ألف دينار غرامة مالية، عن تهمة التهديد بوضع صور الغير للعرض على الجمهور والقذف، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة ضد زوجها السابق المرحوم المدعو ” ب.نجم الدين”، وذلك عقب شكوى قيدتها عارضة الأزياء المدعوة ” العرفي ابتسام” تتهمهما بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وقذقها في6 فيديوهات باتهامات تمس شرفها.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها عارضة الازياء ” العرفي ابتسام” امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بتاريخ 22 فيفري 2024 ، ضد كل من زميلتها عارضة الازياء “وحيدة قروج” وزوجها السابق تتهمها بنشر صورها في تسجيلات فيديو تمس بشرفها وتقذفها فيها، وقدمت المعنية 6 تسجيلات مرفقة بتسجيل صوتي لرجل اشتبه فيه أن يكون زوجها، وبناءا على الشكوى وتحريات مصالح الضبطية القضائية التي اوكلت لها مهمة التحري في الشكوى المودعة امام الجهة القضائية المختصة تم توجيه الاتهام للمعنية” وحيدة قروج” وزوجها السابق” ب.نجم الدين” ومتابعتهما بموجب المادتين 303 مكرر 1، و المادة 296 من قانون العقوبات، عن تهمتي القذف والتهديد بوضع صور الغير للعرض على الجمهور.

ومثلت “وحيدة قروج” عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن البليدة التي تقضي به عقوبة السجن التي ادينت فيها شهر جوان الفارط بعامين حبسا نافذة مع 500 ألف دج عن حكم مستأنف أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة.

ونفت بشكل قاطع ما نسب لها من اتهامات من قبل زميلتها السابقة عارضة الازياء ، وأكدت أن حساب “الاستغرام” الذي تم استغلاله لنشر فيديوهات يضم تهديد بنشر صور المعنية لا يعنيها وأن حسابها الشخصي الرسمي الوحيد سلمته لمصالح الضبطية القضائية ويحمل الشارة الزرقاء ويحمل صورة بروفايل ترتدي فيه قفطان ازرق، وأن دون ذلك الحساب لا تملك اي حساب آخر، كما أردفت أن الضحية قيدت شكواها ضد زوجها السابق المدعو” ب.نجم الدين” اب ابنتها الكبرى والذي توفي سنة 2020، فيما أن شكوى المعنية كانت سنة 2024، كما أشارت أن الصوت الذي سمع يتحدث عن المعنية صوت رجل وهذا ما يؤكد عدم وجود أي علاقة بالاتهامات المنسوبة لها. واردفت وحيدة قروج خلال الرد على الاتهامات الموجهة لها، أن القضية كيدية من الضحية كونها سبق أن تابعتها قضائيا امام نفس المحكمة عن تهم القذف بعد الطعن في شرف ابنتها.

دفاع المتهمة الموقوفة شدد خلال مرافعته لانعدام أركان التهم الموجهة لموكلته، موضحا أنه تم تقديم شهادة وفاة زوج موكلته سنة 2020، وأن انقضاء الدعوى العمومية بحقه بسبب الوفاة يفرض نفسه، مستغربا توجيه اتهام لشخص متوفي، واضاف أن شخصية العقوبة كذلك تفرض نفسها بملف الحال كون المتحدث عبر الفيديوهات محل لاتهام صوت رجالي، ولا يمكن متابعة موكلته بجريمة شخص آخر، وطالب بافادتها بالبراءة.

وفي الكلمة الأخيرة رددت وحيدة قروج” ليس لي اي علاقة بالقضية وأطالب بالبراءة”

وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة في حق المتهم مع 100 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تقضي المحكمة بالحكم السالف ذكره.

تجدر الإشارة ان وحيدة قروج تقضي عقوبة السجن بعامين حبسا نافذة مع 500 ألف دج عن حكم مستأنف أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة. بعد تخفيض العقوبة من 3 سنوات وهو الحكم الابتدائي الذي نطقت به محكمة الجنح بالشراقة لمتابعتها جزائيا من طرف مدير أعمالها المدعو “ز.أحمد” المقيم ببلدية خميس الخشنة ببومرداس، رفقة شقيقها المتهم الثاني ”

ق.عبد الغفور”، بعد ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي في بث فيديو اعتداء أثار الكثير من الجدل.