تغريم شاب اقتنى 25 قرصًا مهلوسًا واتجه لمركز الشرطة طالبا سجنه بالعاصمة

تابعت محكمة الشراقة، مساء اليوم الثلاثاء، شابًّا في العقد الثاني من العمر يدعى “س.ع”، بموجب إجراء المثول الفوري بتُهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير.

والغريب في قضية الحال أن المتهم قام باقتناء 25 قرصًا مهلوسًا من نوع “بريغابالين” واتجه بها إلى أقرب مركز شرطة طالبا إيداعه الحبس.

واستنادًا لما دار في جلسة المحاكمة فإن الشاب العشريني تقرَّب من مركز الشرطة غرب العاصمة، وأظهر لهم كميّة من المهلوسات، طالبا الزج به في السجن. ليتم تحرير محاضر سماع وتقرير ضد المعني وتحويله على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة حيث وجِّهت له تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير. وحوِّل على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

ومثُل المتهم للمحاكمة واعترف بتقدمه من مركز الشرطة وهو يحمل المؤثرات العقلية، موضّحًا بأن سبب طلبه دخول السجن يعود إلى تراكمات لمشاكل عائلية. إذ اكتشف مؤخرا أن والده الحقيقي يقبع بالسجن ووالدته تعيش رفقة شخص غريب اعتبره لسنوات والده. واكتشف ذلك بعد عثوره على وثائق طلب إلحاق نسبه وشقيقه التوأم بوالدهما الذي يقضي حكمًا طويلا بالسجن. وأكد أن ذلك خلّف له صدمة جعلته يقتني المخدرات ويطالب بإدخاله السجن.

وأردف المتهم بأنه تلك هي أول مرة يقتني فيها المؤثرات العقلية. ولم يسبق له تناولها ولا حتى عرضها على الغير.

دفاع المتهم أكد أن دوافع فعلة موكله اجتماعية بحتة. وأركان التهمة الموجهة له غير قائمة بحكم أن المتهم اقتنى المهلوسات وتوجه بها مباشرة إلى مركز الشرطة. وأشار بالنظر بعين الرأفة لموكِّله وإفادته بالبراءة أصلًا وأقصى ظروف التخفيف احتياطًا.

وعليه، وأمام ما تقدَّم، التمس ممثِّل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسًا نافذًا مع 100 ألف دينار غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد المدوالة القانونية بتغريمه 30 ألف دينار غرامة مالية. بعد إعادة تكييف الوقائع إلى حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.