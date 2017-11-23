تغطية مباشرة لمحليات 2017

يشرع قرابة 23 مليون ناخب، اليوم، في اختيار ممثليهم على مستوى 1541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس ولائي.

وفي هذا الصدد، ستقوم الهيئة الناخبة بالإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم من بين 165.000 مترشح، على مستوى 12.475 مركز إنتخاب و55.866 صندوق إقتراع.

08:30: الوزير الأول أحمد أويحيى يصل إلى مركز الإقتراع متوسطة باستور للإدلاء بصوته.

08:15: تحضيرات على قدم وساق وتعزيزات أمنية لاستقبال الوزير الأول أحمد أويحيى بمتوسطة باستور

08:00 فتح مراكز الإقتراع عبر 48 ولاية.

07:30 التحضيرات واللمسات الأخيرة قبيل انطلاق الموعد الإنتخابي.