تغطية إحتياج المواطنين من مياه الشرب في العاصمة بنسبة 90 % نهاية 2024

كشفت مصالح ولاية الجزائر عن تغطية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب بنسبة 90 % مع نهاية 2024. من خلال اللجوء إلى تحلية مياه البحر عبر محطات المحطات المتواجذة في كل من فوكة وكاب جنات.

وقال والي العاصمة عبد النور رابحي خلال أشغال الإجتماع الإستثنائي لمجلس الولاية نقلا عن واج “نعمل على تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب”.

كما ذكر الوالي بإستلام محطتي تحلية لمياه البحر في كل من برج الكيفان، وهي محطة ذات طاقة إنتاج 10000 متر مكعب في اليوم، ومحطة أخرى في المرسى ذات طاقة إنتاج تبلغ 60000 مترا مكعبا يوميا.

وأشار الوالي أنه سيتم تسلم محطة أخرى هذا الصيف في قورصو، بطاقة إنتاج تبلغ 80000 مترا مكعبا في اليوم.