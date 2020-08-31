تغيرات جديدة تنهي جدل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا!

الرياضة
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تغيرات جديدة تنهي جدل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا!
بقلم يونس رزيق

يتجه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لإلغاء النسخة المقبلة من منافسة دوري أبطال إفريقيا بسبب تواصل تفشي فيروس كورونا في القارة السمراء.

وأكد موقع “تونس الرقمية”أن الكاف يدرس إلغاء النسخة المقبلة بسبب إنتشار فيروس كورونا بسبب صعوبة التنقل بين الدول لخوض المباريات وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية.

وأضاف التقرير التونسي أن هذا القرار يأتي بسبب صعوبة السيطرة على فيروس كورونا رغم مراسلة الكاف لجميع الإتحادات الوطنية من أجل إرسال قائمة الأندية المشاركة في النسخة المقبلة بحد أقصى منتصف شهر أكتوبر.


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