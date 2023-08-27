تغيرت جذريا.. نور قمر نجمة ذا فويس كيدز تعقد قرانها

إحتفلت الفنانة التونسية نور قمر، نجمة ذا فويس كيدز، بعقد قرانها في أجواء عائلية دون أن تكشف عن هوية زوجها.

ونشرت نور قمر، صوراً لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام وهي تقوم بالتوقيع على أوراق الزواج وعلقت عليها: “بداية جديدة”.

زلم ترتد نور قمر فستان زفاف باللون الأبيض، لكنها ظهرت بقفطان من الزي التقليدي باللون البيج والمطرز من المنتصف. ووضعت غطاء الرأس المتصل به، واعتمدت على مكياج برونزي ناسب لون بشرتها.

وفاجأت نجمة ذا فويس كيدز، جمهورها، بالتغير الكبير في ملامحها. حيث تفاعل الجمهور مع صور الزفاف وصدم البعض من تغير ملامحها تماما.

بينما حرص البعض على توجيه التهنئة والتغزل في ملامحها بعد أن أصبحت شابة تتمتع بملامح جذابة ولافتة للأنظار.

وكشفت نور في وقت سابق عن خطبتها ببعض الصور على حسابها الشخصي من شاب لبناني. واستعرضت خاتم الخطوبة معلقة عليه: “قلت نعم”.

وخطفت نجمة ذا فويس كيدز التونسية، نور قمر، الأنظار إليها بعد مرور ما يقرب من 6 سنوات من ظهورها الأول في البرنامج في عام 2016.

ونالت نور قمر وقتها إعجاب لجنة التحكيم عندما أدت أغنية “برضاك يا خالقي” للمطربة أم كلثوم أمام الجمهور.

وحازت تجربة الأداء الخاصة بـ نور قمر على نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى أكثر من 178 مليون مشاهدة عبر قناة برنامج ذا فويس كيدز على يوتيوب.