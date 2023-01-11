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قناة النهار

تغير في الوضعية الجوية بداية من الأسبوع المقبل بهذه المناطق

بقلم قناة النهار
تغير في الوضعية الجوية بداية من الأسبوع المقبل بهذه المناطق
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تغير في الوضعية الجوية بداية من الأسبوع المقبل بهذه المناطق

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