تغير كثيرا.. شاهد أحدث صور الزعيم عادل إمام

فاجأ النجم المصري عادل إمام، جمهوره، بمناسبة إحتفاله بعيد ميلاده الـ83، حيث نشر مدير أعماله عادل سليمان مجموعة من الصور الحديثة الخاصة به.

واحتفل عادل إمام، بعيد ميلاده الـ83، مساء أمس الأربعاء، داخل منزله بمنطقة المنصورية، وسط أسرته وعدد من أصدقاءه.

وقد ظهر الزعيم في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.

وحسب “ET بالعربي”، فإن عادل إمام التقط بعض الصور التذكارية مع أصدقاءه. كما حرص فور الانتهاء من الاحتفال على مُشاهدة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وأحدثت صور الزعيم، فور نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة، حيث ظهر فيها الفنان بملامح متغيرة كثيرا، ويظهر عليه التعب.

يذكر أن 3 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل “فالنتينو”. واختفى بعدها عن الساحة الفنية. وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.

غير أن شقيقه عصام إمام دائماً ما ينفي مثل هذه الأخبار، مؤكداً على عودة الزعيم من جديد إلى الساحة الفنية، من خلال عمل يحضر له بصحبة نجله محمد عادل إمام.