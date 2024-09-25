تغير لون مسبح حراري شهير بسبب السياحة المفرطة

كان المسبح الحراري في حديقة يلوستون الوطنية ضحية للسياح الذين قاموا بإلقاء العملات المعدنية فيه.

وكان مسبح Morning Glory الواقع في متنزه يلوستون الوطني بالولايات المتحدة. أحد الأماكن الطبيعية المفضلة للسياح لأكثر من قرن من الزمان. وقد غير مظهره بالكامل بسبب القاء الأطنان من العملات المعدنية فيه.

وأدت هذه العملات على مر السنين إلى تغير درجة حرارة الماء. مما أثر حتماً على طبيعة البكتيريا الموجودة في السخان والمسؤولة عن لونه.

إذا كان الحوض يقدم ألوانًا زرقاء داكنة منذ قرن مضى. فهو اليوم أخضر إلى حد ما في المنتصف ويتغير من الأصفر إلى البرتقالي عند الحواف.

وقال جيف هنري حارس يلوستون السابق لوسائل الإعلام المحلية كاوبوي ستيت ديلي: “لقد عثرنا على أطنان القطع”.

“في Morning Glory، انخفضت درجة الحرارة لأن الناس ألقوا أشياء فيها، مما أدى إلى سد فتحة (نبع الماء الساخن) جزئيًا. وانخفضت درجة الحرارة، مما سمح لأنواع مختلفة من البكتيريا بالنمو”. يوضح مايك بولاند، المدير العلمي لبركان يلوستون المرصد للصحيفة.