تغييرات إستراتيجية في مجمع سيدار ومركب الصلب

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء وزيادة الثقة في القطاع، تم الإعلان اليوم الاثنين، عن تغييرات إستراتيجية جديدة في مجمع سيدار ومركب الصلب.

وتم الإعلان عن التغييرات خلال مؤتمر صحفي عقد بولاية عنابة بحضور المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الحديد، عادل خمان. وتضمنت هذه التغييرات تعيين خلادي هواري ميلود، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع. رئيسا لمجلس إدارة مجمع سيدار. كما تم تعيين عيلان عصام، الذي يمتلك أكثر من 20 عاما من الخبرة في مركب سيدار الحجار. مديرا عاما بالنيابة لمجمع سيدار، خلفا للمين سدراتي.

إلى جانب ذلك، تم تعيين رضا بلحاج، الرئيس المدير العام لمجمع “فيرال”، رئيسا لمجلس إدارة مركب الصلب “سيدار الحجار سابقا”. في حين تولى مسعود بليلي، الذي يملك أيضا خبرة إدارية تقارب العشرين عاماً، منصب المدير العام بالنيابة لنفس المركب.

تأتي هذه التغييرات في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة المجمعين في قطاع الحديد والصلب بالجزائر. وتعكس هذه التعيينات الجديدة رغبة المؤسسة الوطنية لصناعة الحديد SNS في مواجهة التحديات الحالية، معتمدة على قيادة جديدة ذات خبرة عالية تسعى إلى التميز وتحقيق نتائج ملموسة.