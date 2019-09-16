تغييرات بالجملة في مديرية الخدمات الجامعية بسيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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تغييرات بالجملة في مديرية الخدمات الجامعية بسيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم

تزامنا مع الدخول الجامعي أقدم مدير الخدمات الجامعية بسيدي بلعباس ” حناشي حناشي” على جملة من التغييرات مست ثلات أقسام بالمديرية.

حيث تم تعيين ” حجري مراد ” رئيسا لقسم المنح خلفا ل” م.خ ” التي أحيلت على التقاعد.

و تم ترقية مدير الإقامة الجامعية الخوارزمي ” الحسين محمد أمين ” لمنصب رئيس قسم المراقبة و التنسيق خلفا ” ب.م “.

بالإضافة لتعيين ” جبار عمر” رئيسا لقسم الموارد البشرية خلفا ل “د.ت “.

و مست هذه التغييرات كذلك الإقامات الجامعية، حيث تم تعيين قوراي مختار مديرا للإقامة الجامعية إبن رشد خلفا ل “ش.ع ” .

في حين تم تعيين “عرباجي فاطمة ” مديرة للإقامة الجامعية السلم خلفا ل” ف.م “.

وضمن سلسلة التغييرات عرفت الإقامات الجامعية تجديدا على مستوى المصالح و الفروع و رؤساء مخازن الإطعام.

وذلك في إطار إعطاء ديناميكية جديدة وحيوية من خلال فتح الباب للطاقات الشابة و أصحاب الشهادات لمزاولة عالم التسيير.


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