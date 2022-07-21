تغييرات جديدة في برنامج الرحلات الجوية من وإلى لندن

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم عن تغييرات جديدة في برنامج الرحلات من وإلى مطار لندن هيثرو.

وأوضحت الجوية الجزائرية في بيانها أنه نظرا للضغط الذي يشهده مطار لندن هيثرو، والذي تأثرت على إثره معظم شركات الطيران.

وعلى إثر ذلك تعلم مسافريها من والى لندن بالتغييرات التالية: تأجيل رحلة 24 جويلية 2022 إلى 25 جويلية 2022 كمايلي:

الرحلة الجزائر – لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر – لندن ستانستد على الساعة 12:50.

بالإضافة إلى الرحلة لندن هيثرو – الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد – الجزائر على الساعة 17:00.

وتم تحويل المطار مع الاحتفاظ بتواريخ الرحلات المبرمجة أيام26، 29، 30، 31 جويلية 2022 كمايلي:

ستعرف الرحلة الجزائر – لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر – لندن ستانستد على الساعة 14:50.

وكذا الرحلة لندن هيثرو – الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد – الجزائر على الساعة 19:00.

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