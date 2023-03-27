تغييرات عديدة في التشكيلة.. بلايلي احتياطي لأول مرة وحجام وغيطون أساسيان 

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن تشكيلته الأساسية المعنية بمواجهة النيجر، برسم الجولة الرابعة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا الكوديفوار 2024.

وعرفت تشكيلة الكوتش بلماضي إجراء عدة تغييرات مقارنة بلقاء الذهاب، أبرزها: الحارس زغبة أساسي مكان أنتوني ماندريا.

وفي الدفاع سيشارك الظهير الأيمن كيرخوف غيطون مكان ليريس مهدي، والظهير الأيسر جوان حجام أساسيا ولأول مرة مكان ايت نوري.

كما تم تعويض المدافع عيسى ماندي بمدافع الترجي التونسي، محمد توغاي.

كما أقحم الناخب الوطني بلماضي، شعيبي أساسي في المواجهة، وقرر إحالة بوداوي لمقاعد البدلاء باللإضافة لإشراك بونجاح أساسي.

وأهم ماميز القائمة المعنية بمواجهة النيجر هي تواجد اللاعي يوسف بلايلي في مقاعد الإحتياط .

وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني المعنية بمواجهة النيجر على النحو التالي:

في حراسة المرمى : زغبة

في الدفاع :كيرخوف غيطون .حجام . توغاي .بن سبعيني

في وسط الميدان :بن ناصر،شعيبي ،زروقي

في الهجوم: محرز ،ديلور ، بونجاح

وسينطلق اللقاء، بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي بملعب حمادي العقربي رادس بالعاصمة تونس.