ستشهد تشكيلة مولودية الجزائر، التي ستواجه وفاق سطيف، غدا الثلاثاء، لحساب رابطة أبطال إفريقيا، العديد من التغييرات، مقارنة بالتشكيلة التي واجهة إتحاد الحراش.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن دفاع المولودية، سيشهد غياب اللاعبين بولخوة، بسبب الإصابة، وميباراكو المعاقب.

من جهة أخرى، سيغيب سفيان بن دبكة، عن وسط الميدان العميد، بسبب العقوبة، إضافة للمهاجم بن عروس، الغير معني بالمنافسة الإفريقية.

وستكون هذه المباراة فرصة لعودة لاعبين لم يتم استدعائهم لمباراة الحراش، على غرار، عزي، درارجة، بالغ، وسويبع، إضافة لديانغ، ونقاش، اللذين بقيا في دكة البدلاء.

يذكر أن مباراة وفاق سطيف، ومولودية الجزائر، التي تدخل ضمن الجولة الثانية، من دور المجموعات، لرابطة الأبطال، ستجرى بملعب “8 ماي”، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.