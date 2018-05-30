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تغييرات على مستوى تشكيلة المكتب السياسي للأفلان

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تغييرات على مستوى تشكيلة المكتب السياسي للأفلان
بقلم أمينة داودي

سيقوم الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس بتغييرات على مستوى تشكيلة المكتب السياسي للحزب.

كما سيترأس الأمين العام للحزب إجتماعا للمكتب السياسي بحضور وجوه جديدة.

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