تغييرات على مستوى تشكيلة المكتب السياسي للأفلان

كما سيترأس الأمين العام للحزب إجتماعا للمكتب السياسي بحضور وجوه جديدة.
سجلت مصالح شرطة الحدود التابعة لأمن ولاية تلمسان عبور 2386 مسافر عبر نقاط المراقبة والتفتيش،بإقليم الإختصاص الشرطي.
وهذا عبر بوابة مطار مصالي الحاج الدولي وميناء الغزوات…
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس، 13 بارون مخدرات وضبطت 4.45 كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران.
وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء،…
نبّهت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية، اليوم الأربعاء، على المناطق الجنوبية.
وذكر الديوان، أن كل من ولايتي الوادي وورڤلة، ستشهدان بداية من…
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