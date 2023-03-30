تغييرات على مستوى رؤساء الجامعات والخدمات الجامعية

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري،العديد من التغييرات على مستوى رؤساء الجامعات ومديري الخدمات الجامعية.

وقام الوزير بتعيين الاستاذة “موسى نورة” كمديرة لجامعة “محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس ” خلفا للاستاذ”بو فاضية محمود” .

كما تم تعيين “أحمد بوراس” مديرا لجامعة الإخوة منتوري ” قسنطينة 1″. علما أنه كان سابقا يشغل منصب مدير جامعة “صالح بوبنيدر بقسنطينة 3”.

كما عين الوزير الأستاذ بن شهرة شول مديرا لجامعة “الشاذلي بن جديد ” بالطارف خلفا للأستاذ بن سهرة.

وتم تكليف نائب مدير جامعة قسنيطينة 3 للبيداغوجيا بتسيير شؤون إدارة جامعة قسنطينة.

وبالنسبة للخدمات الجامعية، فقد تم إنهاء مهام “عبد الرزاق عجاج” مدير الإقامة الجامعية باب الزوار 3. وتعيين بدله بوعشرين الذين كان يشغل سابقا مدير الاقامة الجامعية بوراوي عمار”.

كما تم إنهاء مهام مدير الإقامة الجامعية باب الزوار “الجرف ” زيان مبارك وتعيين السيدة بطوش خلفا له.