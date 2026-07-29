تغييرات في الحجم الساعي والمواد.. تفاصيل جديدة تهم تلاميذ الابتدائي

أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارا جديدا يتضمن تعديل مواقيت ومواد مرحلة التعليم الابتدائي. وذلك في إطار إعادة تنظيم الحجم الساعي الأسبوعي وتحيين توزيع المواد التعليمية، ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027.

وبحسب القرار، تم تحديد الحجم الساعي الأسبوعي بـ21 ساعة لتلاميذ السنوات الأولى والثانية والثالثة ابتدائي، مقابل 25 ساعة و30 دقيقة لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي.

كما تضمن القرار توزيعا جديد للحصص الأسبوعية الخاصة بالمواد التعليمية، إذ حافظت اللغة العربية على أكبر حجم ساعي، بواقع 11 ساعة أسبوعيا في السنتين الأولى والثانية، و7 ساعات و30 دقيقة في السنة الثالثة، و6 ساعات و30 دقيقة في السنة الرابعة.

وفيما يخص اللغات الأجنبية، خصص القرار ساعتين أسبوعيا للغة الإنجليزية في السنتين الثالثة والرابعة، فيما تم تحديد ساعتين أسبوعيًا للغة الفرنسية في السنة الرابعة، إلى جانب 3 ساعات أسبوعيًا للغة الأمازيغية في السنة نفسها.

كما شملت التعديلات مواد الرياضيات، والتربية العلمية والتكنولوجية، والتربية الإسلامية، والتربية المدنية، والتاريخ والجغرافيا، والتربية الفنية، والتربية البدنية، وفق توزيع جديد يهدف إلى تحقيق توازن في البرنامج الدراسي وتحسين ظروف التعلم.