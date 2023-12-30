تغييرات في رسوم طلبات الإقامة في هذا البلد !

أعلنت هيئة الهجرة الفنلندية عن تغييرات في رسوم معالجة طلبات الإقامة. والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير/جانفي 2024.

ووفقًا لبيان صحفي صدر مؤخرًا عن الهيئة، فإن هذه التغييرات، ستطبق على أنواع مختلفة من الطلبات. مما يزيد تشجيع التقديم عبر الإنترنت لتحقيق توفير التكاليف والكفاءة، وفقًا لموقع SchengenVisaInfo.com

وتتراوح تكلفة طلبات الحصول على تصاريح الإقامة الدائمة من 160 إلى 220 أورو للطلبات عبر الإنترنت. و270 أورو للطلبات الورقية.

وسيكلف طلب الجنسية 490 أورو للطلبات عبر الإنترنت، في حين سيتعين على طالبي تصاريح الإقامة الأولى لأصحاب العمل دفع 540 أورو للطلبات عبر الإنترنت بدلاً من 490 أورو.

ومن أجل الحصول على تصريح ممتد، سيدفع الأجانب 540 أورو بدلاً من 490 أورو. في حين تبلغ تكلفة تجديد بطاقة تصريح الإقامة 170 أورو، أي بحوالي 10 أورو مما كانت عليه في عام 2023. وتبلغ رسوم معالجة الطلب عبر الإنترنت 60 أورو .