تغييرات كبيرة في الجوية الجزائرية

وأضاف نفس المصدر، أن التغييرات ستمس أيضا صفوف رؤساء محطات الشركة بالخارج.
ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل بوهران وتلمسان وتنس، 116.5 كلغ من الكيف المعالج.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، فقد تم حجز 775 قرصا…
قال مراسل قناة"النهار"بمستغانم أن الحادثة التي شهدتها حديقة"موستا لاند"حادثة مؤسفة بعد تعرض فتاة لبتر اليد بعد تعرضها لهجوم من حيوان مفترس.
وأضاف أن الضحية كانت تتجول…
قال فرحات منصر والد الطفل صاحب الحذاء الممزق، أن إبنه لم يكن مبرمج لوضع إكليل الزهور، بمناسبة إحتفالات عيد الإستقلال ببسكرة.
وأضاف في تصريح لـ"النهار"، أنه من…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)