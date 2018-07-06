تغييرات كبيرة في الجوية الجزائرية

كشفت مصادر مطلعة لـ “النهار”، أنّ تغييرات كبيرة تشمل رؤساء مديريات الخطوط الجوية الجزائرية .

وأضاف نفس المصدر، أن التغييرات ستمس أيضا صفوف رؤساء محطات الشركة بالخارج.