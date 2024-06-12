تغييرات مهمة على مستوى الجهاز الإداري لنادي إتحاد العاصمة

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، عن إجراء تغييرات مهمة، على مستوى جهازها الإداري للفريق، تحسبا لقادم الإستحقاقات.

وحسب بيان إدارة “سوسطارة”، عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي، بمنصة فيسبوك، فقد قرر، رئيس مجلس الإدارة، كمال حسينة، سيد علي يحياوي في منصب الأمين العام للنادي.

وأوضح البيان، أن الأمين العام الجديد، سيباشر مهامه رسميا بداية من يوم الغد، الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن سيد علي يحياوي سبق له وأن شغل منصب أمين عام للنادي في وقت سابق.