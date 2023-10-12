تغييرات هامة في ديوان رئاسة الجمهورية مست 5 مستشارين 

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بموجب مرسوم رئاسي مهام عدد من المستشارين في ديوان رئاسة الجمهورية.

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 65 إنهاء مهام عبد العزيز خلف بصفته وزيرا للدولة مستشار لدى رئيس الجمهورية.

كما تضمن العدد 65 إنهاء مهام 5 مستشارين لدى رئيس الجمهورية نذكر منهم:

إنهاء مهام ياسين ولد موسى بصفته مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الإقتصادية.

كما أنهى رئيس الجمهورية مهام عبد المجيد شيخي بصفته مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالأرشيف الوطني والذاكرة.