تغييرات هامة في ديوان رئاسة الجمهورية مست 5 مستشارين
بقلم النهار أونلاين
أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بموجب مرسوم رئاسي مهام عدد من المستشارين في ديوان رئاسة الجمهورية.
وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 65 إنهاء مهام عبد العزيز خلف بصفته وزيرا للدولة مستشار لدى رئيس الجمهورية.
كما تضمن العدد 65 إنهاء مهام 5 مستشارين لدى رئيس الجمهورية نذكر منهم:
إنهاء مهام ياسين ولد موسى بصفته مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الإقتصادية.
كما أنهى رئيس الجمهورية مهام عبد المجيد شيخي بصفته مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالأرشيف الوطني والذاكرة.
- وحسب ذات الجريدة أنهى مهام نور الدين غوالي بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية مكلفا بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي.
- بالإضافة إلى إنهاء مهام أحمد راشدي بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية مكلفا بالثقافة والسمعي البصري.
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